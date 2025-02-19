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На «Клерке» обновление: теперь авторы будут знать, когда лайкают их публикации

С новой системой уведомлений авторам станет проще отслеживать статистку и понимать, какие темы больше всего понравились читателям.

У «Клерка» появился новый тип уведомлений. Это позволит авторам блогов быть в курсе, когда их материал понравился другим пользователям. Вся информация о лайках теперь отразится в разделе «Уведомления».

На «Клерке» есть множество блогов и материалов от специалистов в области бухгалтерского учета и предпринимательства, а также компаний, которые делятся опытом, советами и практиками в оптимизации налогообложения, управлении финансами и развитии бизнеса.

Василий Гавриленко
Субсидиарная ответственность

Когда халатность на руку

Как мы перевели акценты и субсидиарную ответственность с бывшего директора на нового, воспользовавшись его ошибками.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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