На «Клерке» обновление: теперь авторы будут знать, когда лайкают их публикации

У «Клерка» появился новый тип уведомлений. Это позволит авторам блогов быть в курсе, когда их материал понравился другим пользователям. Вся информация о лайках теперь отразится в разделе «Уведомления».
На «Клерке» есть множество блогов и материалов от специалистов в области бухгалтерского учета и предпринимательства, а также компаний, которые делятся опытом, советами и практиками в оптимизации налогообложения, управлении финансами и развитии бизнеса.
Комментарии1
Давно заметил. А на добавление в Избранное будет?