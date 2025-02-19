На «Клерке» обновление: теперь авторы будут знать, когда лайкают их публикации

С новой системой уведомлений авторам станет проще отслеживать статистку и понимать, какие темы больше всего понравились читателям.

У «Клерка» появился новый тип уведомлений. Это позволит авторам блогов быть в курсе, когда их материал понравился другим пользователям. Вся информация о лайках теперь отразится в разделе «Уведомления».

На «Клерке» есть множество блогов и материалов от специалистов в области бухгалтерского учета и предпринимательства, а также компаний, которые делятся опытом, советами и практиками в оптимизации налогообложения, управлении финансами и развитии бизнеса.