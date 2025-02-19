📧 Региональные УФНС предупреждают об опасности поддельных писем от «межведомственной комиссии»

Злоумышленники пытаются выманить личные данные и деньги, утверждая, что выявили неофициальную занятость сотрудника.

На адреса налогоплательщиков-работодателей приходят поддельные письма от «Межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости (МКПНЗ)», где утверждается, что ФНС выявила неофициальную занятость сотрудника и требует оплатить штраф по QR-коду.

Уведомления поступают с почтовых ящиков, зарегистрированных на бесплатном общедоступном почтовом сервисе mail.ru.

Чтобы избежать негативных последствий налоговики рекомендуют:

не переходить по QR-кодам и не вводить данные на подозрительных сайтах;

проверить информацию о сотруднике в ФНС или трудовой инспекции;

не отвечать на подозрительные письма и не предоставлять данные.

При получении подозрительного сообщения необходимо обратиться в правоохранительные органы, в Управление ФНС или местную налоговую инспекцию.

Ранее мы сообщали, что мошенники начали рассылать уведомления от межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.