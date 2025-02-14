Мошенники начали рассылать уведомления от межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости

Государственная инспекция труда (ГИТ) по Тамбовской области сообщила, что в настоящее время злоумышленники рассылают фальшивые уведомления от имени межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости, прикладывая QR-коды для оплаты «пошлины».

В рамках этой схемы мошенники рассылают письма с требованием легализовать трудовые отношения организации, в которых утверждают, что она подозревается в использовании нелегальной рабочей силы, и угрожают выездной проверкой, если меры не будут приняты.

К письму прилагается QR-код для оплаты почтовых расходов. В уведомлении сообщается, что документы якобы уже подготовлены и находятся в почтовом отделении.

ГИТ по Тамбовской области предупреждает: на самом деле оплата почтовых расходов — фейк. Кроме того, данные, введенные для оплаты, могут быть использованы для дальнейших атак.

«Просим не реагировать на данные письма и в случае сомнения в подлинности поступившего письма информировать Государственную инспекцию труда в Тамбовской области о полученных сообщениях», — отметила руководитель госинспекции труда в Тамбовской области Ольга Артамонова.

А МВД вдогонку предупредило, что данная схема зафиксирована пока ГИТ в Тамбовской области, однако может быть масштабирована в другие субъекты РФ.