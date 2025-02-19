💲 Курс доллара упал до 89 рублей

На межбанковском рынке доллар торгуется ниже 90 рублей. Впервые с 14 февраля 2025 года.

Доллар продолжает падать по отношению к рублю. 19 февраля в 15:17 курс американской валюты на межбанковском рынке составил 89,8 рублей. Курс евро — 93,6 рублей.

Такие низкие значения установились впервые с 14 февраля 2025 года. Об этом свидетельствуют графики на площадке «Финам».

Недавно мы писали, что рубль стал заметно укреплять свои позиции после телефонного разговора президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, а также вопросы, связанные с энергетикой и другими сферами.