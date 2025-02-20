Для льготы по НДС в общепите – ориентир на среднюю зарплату в целом по отрасли, а не в малом бизнесе

Сравнение идет по коду ОКВЭД 56. При этом у Росстата есть данные по зарплате в целом по отрасли, а есть – отдельно для малого бизнеса. И показатель для малого бизнеса меньше.
Соответственно, мелкий общепит хотел бы равняться на этот показатель.
В НК никаких уточнений по этому поводу нет.
Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-07/129874 утверждает, что ориентироваться надо на общую цифру.
Применяется сравнение по классу ОКВЭД 56 в целом независимо от того, что сведения об организации включены в реестр МСП.
Аналогичное разъяснение Минфин дает в письме от 10.01.2025 № 03-07-07/560.
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