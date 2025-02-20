Для льготы по НДС в общепите – ориентир на среднюю зарплату в целом по отрасли, а не в малом бизнесе

Одно из условий НДС-льготы в общепите – прошлогодняя средняя зарплата сотрудников должна быть не меньше среднеотраслевой в регионе по данным Росстата.

Сравнение идет по коду ОКВЭД 56. При этом у Росстата есть данные по зарплате в целом по отрасли, а есть – отдельно для малого бизнеса. И показатель для малого бизнеса меньше.

Соответственно, мелкий общепит хотел бы равняться на этот показатель.

В НК никаких уточнений по этому поводу нет.

Минфин в письме от 23.12.2024 № 03-07-07/129874 утверждает, что ориентироваться надо на общую цифру.

Применяется сравнение по классу ОКВЭД 56 в целом независимо от того, что сведения об организации включены в реестр МСП.

Аналогичное разъяснение Минфин дает в письме от 10.01.2025 № 03-07-07/560.

Детально условия для льготы по НДС в общепите в 2025 году мы разбирали тут.