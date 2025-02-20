В профильные доходы IT-компаний не входит перевозка грузов, и менять этот перечень не собираются

Для применения пониженного тарифа взносов 7,6% и льготной ставки налога на прибыль у IT-компании должно быть 70% профильных доходов, закрытый перечень которых есть в НК.

Перечень профильных доходов IT-компаний мы разбирали здесь.

Ориентироваться надо именно на нормы НК, а не на приказ от 11.05.2023 № 449.

В этом приказе – профильные доходы для получения аккредитации. К налоговым льготам они отношения не имеют.

В Минфин обратилась компания, которая считает, что в перечень по приказу № 449 вписывается деятельность организации по перевозке грузов (в том числе с оказанием дополнительной транспортной услуги по перецепке полуприцепов с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств).

Но для налоговых льгот доход от такой деятельности не учитывается, поясняет Минфин в письме от 11.12.2024 № 03-03-05/125126.

Расширять перечень профильной деятельности в НК также не планируют.

Что изменилось в льготах IT-компаний с 2025 года, мы разбирали тут.

