Налоговые уведомления на Госуслугах получают 8,5 млн россиян

Через Госуслуги пользователи оплатили больше 80 млрд налоговых платежей. Чтобы уведомления приходили в личный кабинет, нужно подписать согласие.

У ФНС есть специальный сервис, которые позволяет получать уведомления об уплате налогов на имущество и НДФЛ через личный кабинет на портале Госуслуги. Такой способ оповещения выбрали 8,5 млн человек. Через Госуслуги уже оплатили 81 млрд налоговых платежей.

Пользователи личного кабинета Госуслуг могут направить согласие, на основании которого налоговики будут присылать уведомления с указанием налогов, срока их уплаты, размера положительного сальдо ЕНС. В этом же интерфейсе можно уплатить налоги.

Важно, что налоговое уведомление, полученное на Госуслугах, не будут дублировать и отправлять почтой.

«При необходимости прекращения получения документов от налоговых органов через ЕПГУ гражданин может подать соответствующее уведомление. В таком случае налоговое уведомление будет направляться по почте заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика для имеющих доступ к этому сервису», — сказано на сайте ФНС.

Кроме того, в личном кабинете на портале Госуслуг начнут размещать требования налогового органа об уплате задолженности, если она будет у пользователя.