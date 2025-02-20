🔄 Самозанятый отменил чеки и образовалась переплата налога. ФНС рассказала, как ее вернуть

Для возврата переплаты нужно подать заявление в налоговый орган, затем деньги поступят на счет самозанятого.

У самозанятого появилась переплата за счет отмены чеков. Эти деньги можно вернуть на счет, сказал представитель ФНС в официальном телеграм-чате службы.

Чтобы вернуть излишне уплаченный налог на профессиональный доход, нужно подать заявление о возврате. Форма заявления КНД 1165166 есть в письме ФНС от 27.12.2023 № СД-4-8/16147@. Его подают в налоговую лично или по ТКС.

«После подачи заявления излишне уплаченная сумма НПД признается единым налоговым платежом не позднее следующего рабочего дня. Сумма налога, составляющая положительное сальдо ЕНС (после погашения задолженности и резервирования сумм начисленных налогов), подлежит возврату», — сказано в чате ФНС.

Недавно мы писали, как вернуть переплату отложенного платежа с ЕНС, если самозанятый снялся с учета.