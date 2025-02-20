🙅 При расчете НДФЛ не надо учитывать доходы от других налоговых агентов

Даже если директор настаивает, чтобы бухгалтер считал НДФЛ с его доходов сразу по ставке 15% вместо 13%, так делать нельзя.

При расчете НДФЛ для лимита по ставкам бухгалтер ориентируется на доходы, которые сотрудники получают в данной компании.

Обсуждение этой темы идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Учредитель в январе 2025 получил дивиденды в компании № 1 в сумме более 1,4 млн рублей. В феврале дивиденды ему выплачивает компания № 2. Бизнесмен настаивает, чтобы бухгалтер сразу исчисляла налог по ставке 15%. Ведь доход с начала года уже превысил лимит для ставки 13%.

Бухгалтер, понимая, что это неправильно, решила внять просьбе руководителя и пыталась провести такой расчет в 1С, но ничего не вышло. Программа считает налог по ставке 13%.

Участники обсуждения поясняют, что налоговый агент не может использовать данные другого налогового агента для определения ставки НДФЛ.

По итогам года, получив справки к 6-НДФЛ от всех налоговых агентов, ФНС доначислит учредителю налог и пришлет налоговое уведомление на доплату. НДФЛ за 2025 год ему надо будет уплатить до 01.12.2026.