Минфин упростит доступ к данным компаний в ЕГРЮЛ

Сейчас организации могут скрывать информацию, например, для защиты от санкций, но даже после отмены ограничений данные остаются недоступными. Это, по мнению Минфина, влечет серьезные последствия:
усложняется анализ надежности партнеров, повышая вероятность финансовых ошибок;
страдают интересы кредиторов, увеличивая риски непогашенных займов;
возникают лазейки для недобросовестного сокрытия данных;
затрудняется контроль за налоговыми и таможенными операциями.
Для решения этих проблем ведомство подготовило законопроект, по которому ФНС будет автоматически открывать доступ к информации через 3 месяца после получения уведомления от компании об отмене санкционных ограничений.
Еще одно новшество — запрос данных по доверенности, что избавит руководителей от необходимости личного обращения в налоговую.
Инициатива проходит общественное обсуждение, оно продлится до 11 марта.
В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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