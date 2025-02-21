ЕГРЮЛ

Минфин упростит доступ к данным компаний в ЕГРЮЛ

Ведомство для прозрачности бизнеса предложило поправки, упрощающие доступ к закрытой информации о юрлицах в ЕГРЮЛ. Теперь доступ будет восстанавливаться автоматически, а получить его смогут доверенные лица, что снизит риски для бизнеса и инвесторов.

Сейчас организации могут скрывать информацию, например, для защиты от санкций, но даже после отмены ограничений данные остаются недоступными. Это, по мнению Минфина, влечет серьезные последствия: 

  • усложняется анализ надежности партнеров, повышая вероятность финансовых ошибок; 

  • страдают интересы кредиторов, увеличивая риски непогашенных займов; 

  • возникают лазейки для недобросовестного сокрытия данных; 

  • затрудняется контроль за налоговыми и таможенными операциями. 

Для решения этих проблем ведомство подготовило законопроект, по которому ФНС будет автоматически открывать доступ к информации через 3 месяца после получения уведомления от компании об отмене санкционных ограничений.

Еще одно новшество — запрос данных по доверенности, что избавит руководителей от необходимости личного обращения в налоговую. 

Инициатива проходит общественное обсуждение, оно продлится до 11 марта.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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