Минцифры готовит новые меры-2025 борьбы с мошенничеством

В апреле запускается новый сервис на портале «Госуслуги» — каждый пользователь сможет увидеть все оформленные на него договоры связи. Это позволить предупреждать ситуации, когда на гражданина оформлены сим-карты без его ведома. Подробнее мы писали здесь.

Летом будет реализован запрет на рекламные спам-обзвоны. Эта мера будет работать в связке с идентификацией звонков от организаций. Каждый абонент будет знать, кто ему звонит. Все входящие звонки с виртуальных АТС тоже будут промаркированы.