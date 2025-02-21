ИП на УСН может учитывать в расходах аренду бизнес-недвижимости в Азербайджане

При УСН «доходы минус расходы» можно уменьшать налоговую базу на арендные платежи за арендуемое имущество.

При этом нет запрета на учет расходов по аренде зарубежной недвижимости.

ИП может принять в расходы аренду нежилого помещения в Азербайджане, если оно необходимо для бизнеса.

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.12.2024 № 03-11-11/128484.

Но расходы должны быть экономически оправданы и документально подтверждены.

Аналогичное разъяснение по имуществу в Азербайджане Минфин давал в письме от 22.11.2024 № 03-11-11/116699, по имуществу в Беларуси – в письме от 17.06.2024 № 03-11-11/55361.

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