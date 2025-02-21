При интернет-торговле нельзя применять ПСН

Но в целях применения ПСН к розничной торговле не относится реализация товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том посылочная торговля, через телемагазины, телефонную связь и интернет).
По такой деятельности применять ПСН нельзя, по ней будет другой режим налогообложения – ОСНО или УСН.
Если у ИП УСН+ПСН, то по торговле в магазине будет ПСН, по торговле через интернет – УСН.
При этом надо вести раздельный учет доходов и расходов.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.12.2024 № 03-11-11/125057.
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