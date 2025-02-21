Ozon заставит селлеров платить за отказ покупателей от товара

Маркетплейс Ozon меняет условия оферты для продавцов. Если покупатель не выкупит товар или отменит заказ, площадка удержит с селлера расходы на услуги курьера.
Раньше продавцы в такой ситуации оплачивали «последнюю милю» только в случае успешной продажи. «Последняя миля» — это услуги доставки товара со склада до пункта выдачи заказа (ПВЗ), до постамата или же по адресу клиента. Об этом пишут «Ведомости».
Кроме того, чем меньше будет процент выкупа у продавца, тем больше издержек на оплату курьерских услуг он понесет. Раньше при отказе покупателя от товара доставку оплачивала сама площадка.
С изменениями селлеры уже могут ознакомиться на внутреннем портале маркетплейса. Новые правила начнут действовать с 5 марта 2025 года.
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