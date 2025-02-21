Ozon заставит селлеров платить за отказ покупателей от товара

Компания переложит на продавцов издержки по оплате услуг курьеров, если покупатели не выкупили заказ.

Маркетплейс Ozon меняет условия оферты для продавцов. Если покупатель не выкупит товар или отменит заказ, площадка удержит с селлера расходы на услуги курьера.

Раньше продавцы в такой ситуации оплачивали «последнюю милю» только в случае успешной продажи. «Последняя миля» — это услуги доставки товара со склада до пункта выдачи заказа (ПВЗ), до постамата или же по адресу клиента. Об этом пишут «Ведомости».

Кроме того, чем меньше будет процент выкупа у продавца, тем больше издержек на оплату курьерских услуг он понесет. Раньше при отказе покупателя от товара доставку оплачивала сама площадка.

С изменениями селлеры уже могут ознакомиться на внутреннем портале маркетплейса. Новые правила начнут действовать с 5 марта 2025 года.