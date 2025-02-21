Пошаговая инструкция: как перейти на электронный документооборот в грузоперевозках

Чтобы применять электронные документы на любом из этапов грузоперевозки, нужно пройти всего три шага.

Все участники грузоперевозок могут перейти на электронные документы и оформить транспортные накладные.

Для начала уполномоченным лицам нужно получить сертификат КЭП. Он понадобится тем сотрудникам, которые от лица компании будут подписывать электронные транспортные накладные. КЭП физлица нужно использовать с машиночитаемой доверенностью для подтверждения полномочий.

Следующий шаг — подключиться к оператору информационной системы электронных перевозочных документов (ЭПД). Реестр таких операторов ведет Минтранс.

Последний шаг — купить технические средства для сотрудников, которые будут принимать, отгружать и перевозить товар. Обычно это планшет с мобильным интернетом и доступом к ЭДО.

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Что такое электронная транспортная накладная (ЭТрН) и зачем сейчас на нее переходить.

Ключевые изменения 2025 года: обязательность и добровольность использования ЭТрН.

Результаты эксперимента по перевозкам спиртосодержащей продукции с применением ЭТрН.

Какие этапы необходимо пройти для старта работы с ЭТрН.

Успешные примеры внедрения ЭТрН в транспортных компаниях. Основные ошибки и способы их избежать.

Ответы на вопросы.

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