В СберБанк Онлайн можно восстановить пароль от Госуслуг

В СберБанк Онлайн можно за пару кликов восстановить доступ к порталу Госуслуг. Это удобно, если пользователь, например, забыл пароль.

Сервис уже доступен владельцам Android- и iOS-устройств, а также в веб-версии СберБанк Онлайн.

Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать на главном экране приложения «Все сервисы» — «Госуслуги» — «Восстановить».

«В настоящий момент есть много сервисов, которые требуют ввода пароля, в том числе и портал Госуслуг, и не всегда клиенты могут удержать все в голове. Поэтому решили упростить им эту задачу и дать возможность легко восстановить его прямо в СберБанк Онлайн», — сообщил Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка.

Ранее мы приводили совет от ФНС, что восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика можно двумя способами.