В домах без газа пересчитают стоимость электричества

Жителям домов, где нет альтернативных источников отопления, кроме электричества, пересчитают стоимость электроэнергии с начала 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 20 февраля 2025 года № 183. Документ поддержит добросовестных потребителей электроэнергии, которые ее тратят для отопления жилых домов при отсутствии других источников теплоснабжения.

Жителям домов с электроотопительными установками пересчитают стоимость электричества с начала 2025 года.

«Теперь повышающий коэффициент 1,8 для граждан, проживающих в жилых или садовых домах, оборудованных электроотопительными установками, по решению региональных властей может применяться в любом субъекте страны в течение всего отопительного сезона (в каждом регионе свой период) независимо от диапазона потребления», — сказано на сайте кабмина.

Местные власти должны не позднее 1 марта 2025 года пересмотреть тарифы на электроэнергию, принимая во внимание повышающий сезонный коэффициент.

Ранее мы писали: кто отапливает дом электричеством, будет меньше платить за него, раз газа пока нет.