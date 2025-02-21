💥 Минфин подготовит важные изменения и новшества в бухучет и отчетность: детали

Про утверждение этого документа мы сообщали здесь.
В рамках развития системы стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности в качестве основного инструмента регулирования Минфин с участием ЦБ подготовит следующие предложения:
установит правила признания внешних документов первичными учетными документами;
микропредприятиям (кроме финорганизаций) и ИП дадут право вести бухучет без применения двойной записи — по простой системе;
определит порядок разработки электронных форматов документов бухучета;
уточнит нормы об инвентаризации активов и обязательств;
уточнит нормы о составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности при преобразовании организаций;
введет отложенное (не менее 1 года после принятия) вступление в силу федеральных и отраслевых стандартов бухучета для обязательного применения.
Это будет проект федерального закона. Его подготовка намечена на 2027 год.
А в 2028 году будут готовы такие предложения:
упорядочат применение понятия «бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
введут понятие «профессиональное суждение лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета» и определят его роль в разработке учетной политики;
организации, составляющие консолидированную финотчетность, смогут использовать единые способы ведения бухучета — как для бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и для консолидированной;
введут обязательное составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, как минимум, за первое полугодие организациями, отчетность которых подлежит обязательному аудиту;
уточнят нормы об организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухучета.
Ранее мы писали, что Минфин запланировал изменения в Закон о бухучете.
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