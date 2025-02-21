💥 Минфин подготовит важные изменения и новшества в бухучет и отчетность: детали

Это следует из Плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года.

Про утверждение этого документа мы сообщали здесь.

В рамках развития системы стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности в качестве основного инструмента регулирования Минфин с участием ЦБ подготовит следующие предложения:

установит правила признания внешних документов первичными учетными документами;

микропредприятиям (кроме финорганизаций) и ИП дадут право вести бухучет без применения двойной записи — по простой системе;

определит порядок разработки электронных форматов документов бухучета;

уточнит нормы об инвентаризации активов и обязательств;

уточнит нормы о составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности при преобразовании организаций;

введет отложенное (не менее 1 года после принятия) вступление в силу федеральных и отраслевых стандартов бухучета для обязательного применения.

Это будет проект федерального закона. Его подготовка намечена на 2027 год.

А в 2028 году будут готовы такие предложения:

упорядочат применение понятия «бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

введут понятие «профессиональное суждение лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета» и определят его роль в разработке учетной политики;

организации, составляющие консолидированную финотчетность, смогут использовать единые способы ведения бухучета — как для бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и для консолидированной;

введут обязательное составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, как минимум, за первое полугодие организациями, отчетность которых подлежит обязательному аудиту;

уточнят нормы об организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухучета.

Ранее мы писали, что Минфин запланировал изменения в Закон о бухучете.