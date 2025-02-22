Ситибанк уходит красиво: клиентам банка прощают долги по кредитам

Ситибанк уходит красиво: клиентам действительно прощают долги по кредитным продуктам. Официальное подтверждение наконец-то появилось на сайте банка.

Что важно знать:

По каждому кредитному продукту должно прийти отдельное письмо, если долг по нему прощается.

И самое важное: сумма прощённого долга по кредиту считается доходом, с которого необходимо заплатить НДФЛ до 1 декабря 2025. Информацию по всем клиентам Сити передаст в ФНС.

То есть по факту, если ставка кредита была меньше 13% и человек может покрыть долг, то это выгоднее, чем прощение.