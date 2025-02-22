Ситибанк уходит красиво: клиентам банка прощают долги по кредитам

Самое важное: сумма прощённого долга по кредиту считается доходом, с которого необходимо заплатить НДФЛ до 1 декабря 2025. Информацию по всем клиентам Сити передаст в ФНС.

Ситибанк уходит красиво: клиентам действительно прощают долги по кредитным продуктам. Официальное подтверждение наконец-то появилось на сайте банка.

Что важно знать:

  • По каждому кредитному продукту должно прийти отдельное письмо, если долг по нему прощается.

  • Действие страховки по кредиту прекращается в дату прощения.

  • Данные об отсутствии задолженности банк передаст в БКИ.

  • Вносить ежемесячные платежи необходимо до даты прощения задолженности: это не дата получения письма.

И самое важное: сумма прощённого долга по кредиту считается доходом, с которого необходимо заплатить НДФЛ до 1 декабря 2025. Информацию по всем клиентам Сити передаст в ФНС.

То есть по факту, если ставка кредита была меньше 13% и человек может покрыть долг, то это выгоднее, чем прощение.

В чём мотив

Ситибанк уходит из России, а это значит:

  • Нет смысла тратиться на полноценное взыскание долгов, работу коллекторов и судов. А если долги уже зарезервированы как убытки, их списание ничего не стоит банку.

  • Списание долгов позволяет ускорить процесс ухода с рынка и избежать бюрократических проволочек. Любая оставшаяся задолженность осложняет закрытие юрлица и распределение активов.

  • Списание долгов даёт банку налоговые вычеты – он может уменьшить налогооблагаемую базу.

  • Избавление от «плохих долгов» улучшает финансовую отчетность перед регуляторами и акционерами.

После прощения задолженности и обнуления счёта банк рекомендует закрыть текущий счёт.

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