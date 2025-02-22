Ситибанк уходит красиво: клиентам банка прощают долги по кредитам

Ситибанк уходит красиво: клиентам действительно прощают долги по кредитным продуктам. Официальное подтверждение наконец-то появилось на сайте банка.
Что важно знать:
По каждому кредитному продукту должно прийти отдельное письмо, если долг по нему прощается.
Действие страховки по кредиту прекращается в дату прощения.
Данные об отсутствии задолженности банк передаст в БКИ.
Вносить ежемесячные платежи необходимо до даты прощения задолженности: это не дата получения письма.
И самое важное: сумма прощённого долга по кредиту считается доходом, с которого необходимо заплатить НДФЛ до 1 декабря 2025. Информацию по всем клиентам Сити передаст в ФНС.
То есть по факту, если ставка кредита была меньше 13% и человек может покрыть долг, то это выгоднее, чем прощение.
В чём мотив
Ситибанк уходит из России, а это значит:
Нет смысла тратиться на полноценное взыскание долгов, работу коллекторов и судов. А если долги уже зарезервированы как убытки, их списание ничего не стоит банку.
Списание долгов позволяет ускорить процесс ухода с рынка и избежать бюрократических проволочек. Любая оставшаяся задолженность осложняет закрытие юрлица и распределение активов.
Списание долгов даёт банку налоговые вычеты – он может уменьшить налогооблагаемую базу.
Избавление от «плохих долгов» улучшает финансовую отчетность перед регуляторами и акционерами.
После прощения задолженности и обнуления счёта банк рекомендует закрыть текущий счёт.
Комментарии4
Первый раз такое слышу)
Как я понял, далеко не все кредиты прощаются, а только часть их, взыскание которых может обойтись дороже, чем сам этот долг.
Принцип существенности работает.
Да, так и есть на самом деле
А если кредит существенный, то будут взыскивать через коллекторов