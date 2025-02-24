Чтобы сверить раздел 2 и приложение 1 формы 6-НДФЛ, в 1С можно сформировать реестр

Для сравнения показателей в 1С можно сформировать реестр сведений о суммах дохода и налога.
Со правками сравнивают такие строки раздела 2:
строка 120 (сумма дохода);
строка 140 (сумма налога исчисленная);
строка 170 (сумма неудержанного налога);
строка 150 (сумма фиксированных авансовых платежей);
строка 110 (количество физлиц).
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