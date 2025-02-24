Чтобы сверить раздел 2 и приложение 1 формы 6-НДФЛ, в 1С можно сформировать реестр

В состав годовой формы 6-НДФЛ входит приложение 1 – справки о доходах физлиц (бывшие 2-НДФЛ). Сумма по всем справкам должна совпадать в данными раздела 2.

Для сравнения показателей в 1С можно сформировать реестр сведений о суммах дохода и налога.

Со правками сравнивают такие строки раздела 2:

строка 120 (сумма дохода);

строка 140 (сумма налога исчисленная);

строка 170 (сумма неудержанного налога);

строка 150 (сумма фиксированных авансовых платежей);

строка 110 (количество физлиц).