ФНС рассказала, как подавать уведомление об освобождении от НДС

Сейчас формы уведомлений об освобождении от НДС имеют электронный вид. Компаниям или ИП нужно представить документ по единой форме КНД 1150104 для начала, продления срока и отказа от использования права на освобождение от НДС.
«Уведомление можно подать на бумажном носителе, в электронном виде по ТКС, а также через личный кабинет налогоплательщика в налоговый орган по месту своего учета», — сказано на сайте ФНС.
Документ содержит информацию о ежемесячной сумме выручки от продажи товаров за 12 месяцев до продления или отказа от освобождения по НДС.
Саму форму и формат уведомления можно найти в приказе ФНС от 21.10.2024 №ЕД-7-3/879@.
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