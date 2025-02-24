Не забудьте подать уведомление о КИК за 2024 год

Не позднее 25 марта в ФНС нужно подать уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Причем это нужно сделать вне зависимости от финансового результата ее работы.

20 марта 2025 года истекает срок представления уведомлений о КИК за 2024 год.

«Сделать это нужно не позднее 25 марта (вместе с декларацией по налогу на прибыль организаций) независимо от того, соответствует ли размер прибыли КИК пункту 7 статьи 25.15 НК РФ или нет, то есть независимо от наличия обязанности по уплате налога с ее прибыли», — сказано на сайте ФНС.

Если у компании есть основания для освобождения от налога прибыли КИК, то нужно подать в налоговую документы, которые это подтвердят. Исключение — компании, образованные в соответствии с законодательством государства-члена Евразийского экономического союза и имеющие постоянное местонахождение в нем.

Уведомления нужно заполнить по форме, которая есть в приказе ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@. Если документ не подать, то компанию оштрафуют на 500 тыс. рублей.