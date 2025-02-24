⚡️ Итоги дня: за неправильные входные двери будут штрафовать, Wildberries запустит такси в Беларуси, а в магазинах раскупили все носки перед 23 февраля

Россиян предупредили о новых штрафах за неправильно установленные квартирные двери в жилых домах. Согласно правилам противопожарной безопасности, дверь в квартиру должна открываться внутрь, чтобы не мешать эвакуации в случае ЧП. За открывание входной двери наружу ранее было предусмотрено наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, но с 1 февраля он вырос до 15 тыс.

Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии. Он будет работать по аналогии с курьерской доставкой товаров.

Россиянки стали чаще скрывать деньги от семьи. 41% опрошенных женщин не рассказывают о своих накоплениях родственникам, среди мужчин так поступают только 17%. 16% женщин также скрывают размер заработка.

У Wildberries появилась «онлайн-примерка» электроники, бытовой техники, предметов для сада и отдыха и других товаров. Теперь все продавцы данных категорий смогут применить 3D-визуализацию и представить клиентам объемные цифровые копии своей продукции.

Россияне рекордно закупились носками перед 23 февраля. Продажи взлетели в 3,5 раза по сравнению с февралем 2024 года. Так, в Новосибирске спрос подскочил на 420%, в Тольятти — на 370%, в Москве — на 130%, в Новосибирске — на 115%. В некоторых магазинах носки полностью раскуплены.

В почте Mail появилась оплата цифровых товаров на сервисах. Пользователи смогут приобретать внутриигровые товары и пополнять баланс своих игровых кошельков напрямую с карт российских банков.