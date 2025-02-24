ВТБ открыл новую компанию для заблокированных активов

Чтобы получать прибыль от замороженных активов, банк переведет их в отдельную компанию, на которую не действуют санкции.

Банк ВТБ создал отдельную организацию «Осирис», которая начнет работать с заблокированными активами.

Уставный капитал нового акционерного общества составляет 10 тыс. рублей, об этом пишет Frank media со ссылкой на ЕГРЮЛ. Осенью 2024 года банк сообщил, что ВТБ будет единственным акционером такой компании.

Согласно закону № 292-ФЗ, подсанкционные банки могут провести реорганизацию. Например, создать новую организацию и перевести на нее заблокированные активы, а также обязательства перед иностранными кредиторами.

ВТБ находится под санкциями с февраля 2022 года. В конце 2024 года объем замороженных активов банка составлял 183 млрд рублей. От выделения нового юрлица банк рассчитывает получить прибыль в размере 92 млрд рублей.