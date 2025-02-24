Минтруд хочет уточнить правила определения класса профриска. Будет минус один отчет

Министерство труда предложило новые правила определения класса профессионального риска для расчета страховых взносов на травматизм. С 1 сентября 2025 года компании смогут избежать ручного подтверждения основного вида деятельности — данные будут автоматически браться из ЕГРЮЛ.

Согласно проекту, предлагается идентифицировать основной вид деятельности организаций для определения класса профессионального риска напрямую из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это позволит исключить необходимость ежегодного подтверждения вида деятельности через СФР, как это происходит сейчас.

Проект нормативного акта имеет техническую направленность и нацелен на то, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством правила классификации видов экономической деятельности по уровню профессионального риска.

Если поправки будут приняты, они вступят в силу 1 сентября 2025 года.