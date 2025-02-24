Минтруд хочет уточнить правила определения класса профриска. Будет минус один отчет

Согласно проекту, предлагается идентифицировать основной вид деятельности организаций для определения класса профессионального риска напрямую из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это позволит исключить необходимость ежегодного подтверждения вида деятельности через СФР, как это происходит сейчас.
Проект нормативного акта имеет техническую направленность и нацелен на то, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством правила классификации видов экономической деятельности по уровню профессионального риска.
Если поправки будут приняты, они вступят в силу 1 сентября 2025 года.
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