Аксаков: санкции не имеют принципиального значения для финрынка России. «Пусть что хотят выдумывают»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что новый пакет санкций со стороны Евросоюза не имеет принципиального значения для финансового сотрудничества с иностранными государствами.

По его мнению, Россия за три года смогла адаптироваться, изменить свою платежную систему и вести расчеты без SWIFT.

«Нам уже все равно, пусть что хотят выдумывают. Мы уже изменили так свою платежную систему и финансовое взаимодействие с зарубежьем, что для нас все эти решения принципиального значения не имеют», — сказал Аксаков.

Также он добавил, что новые технологии скоро «поставят крест» на системе SWIFT, которая уже устарела.

Сегодня Евросоюз принял новый пакет санкций против РФ. Из России запретили импортировать первичный алюминий, а 13 банков больше не смогут пользоваться SWIFT. Также в список попали 48 физлиц и 35 компаний.