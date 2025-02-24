💣 Новые санкции Евросоюза: 13 банков отключили от SWIFT и запретили импорт алюминия

Какие именно банки оказались под санкциями, не уточняется.

Евросоюз принял новый пакет санкций против РФ. Из России запретили импортировать первичный алюминий, а 13 банков больше не смогут пользоваться SWIFT. Также в список попали 48 физлиц и 35 компаний.

Кроме того, 53 компании добавлены в список тех, кто участвует в обходе санкций против России. В основном они находятся в Китае, Индии, Казахстане, Сингапуре, Турции, ОАЭ и Узбекистане. Об этом пишет «Коммерсант».

В 16-й пакет санкций вошли:

запрет на продажу игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов;

финансовые организации за пределами РФ не смогут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT от Центробанка);

запрет на оказание строительных услуг, включая гражданское проектирование;

отзыв лицензии на вещание: EADaily, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, «Фонд стратегической культуры» и «Красная звезда»;

запрет на хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на территории ЕС;

запрет на экспорт в Россию соединений хрома и химических прекурсоров для хлорпикрина;

74 судна ЕС включил в список «теневого флота». Всего в нем 153 судна.

Недавно мы писали, что Австралия приняла рекордно большой пакет санкций против РФ.