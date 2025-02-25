Гостиница на УСН может применять ставку НДС 0%, если не выбрала 5%

При этом можно применять вычеты по НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-07-11/6772.
Что касается сдачи внаем жилых помещений, то по такой деятельности предусмотрена НДС-льгота по статье 149 НК.
Ранее Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117723 пояснял, что гостиница на УСН может возмещать НДС, но только если не выбрала ставку 5%.
Условия применения НДС 0% для гостиниц мы ранее разбирали тут.
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