Гостиница на УСН может применять ставку НДС 0%, если не выбрала 5%

Ставку НДС 0% для гостиниц нельзя совмещать с льготными НДС-ставками на УСН. Чтобы применять 0%, гостиница должна по остальной деятельности применять 20%.

При этом можно применять вычеты по НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-07-11/6772.

Что касается сдачи внаем жилых помещений, то по такой деятельности предусмотрена НДС-льгота по статье 149 НК.

Ранее Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117723 пояснял, что гостиница на УСН может возмещать НДС, но только если не выбрала ставку 5%.

Условия применения НДС 0% для гостиниц мы ранее разбирали тут.