👌 Банк Уралсиб заявил о стабильной работе на фоне новых санкций ЕС

Про эти санкции мы сообщали здесь и про банки тут.
Уралсиб проинформировал клиентов, что не использует систему SWIFT.
«Новые ограничения никак не повлияют ни на текущую ситуацию в международных расчетах, ни на банковские операции внутри России», — сообщил банк.
Также заявлено, что все сервисы доступны клиентам в стандартном режиме.
Для получения дополнительных разъяснений и рекомендаций по проведению расчетов по контрактам ВЭД можно обратиться на горячую линию 8-800-700-77-16 или на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru.
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