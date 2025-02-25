👌 Банк Уралсиб заявил о стабильной работе на фоне новых санкций ЕС

Новые ограничения, введенные Евросоюзом с 24.02.2025 (16-й пакет санкций) в отношении российских финансовых институтов, не влияют на работу ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Об этом заявил сам банк.

Про эти санкции мы сообщали здесь и про банки тут.

Уралсиб проинформировал клиентов, что не использует систему SWIFT.

«Новые ограничения никак не повлияют ни на текущую ситуацию в международных расчетах, ни на банковские операции внутри России», — сообщил банк.

Также заявлено, что все сервисы доступны клиентам в стандартном режиме.

Для получения дополнительных разъяснений и рекомендаций по проведению расчетов по контрактам ВЭД можно обратиться на горячую линию 8-800-700-77-16 или на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru.