ФНС ответила, может ли ИП без НДС предоставить поставщику документы с НДС

В чате ФНС в мессенджере Telegram возник вопрос, может ли ИП на УСН «Доходы», который не платит НДС, выставить покупателю документы с НДС. Предприниматель получил такой запрос от своего контрагента.
Представитель Налоговой службы объяснил, что такие документы можно предоставить, однако в этом случае придется уплатить сумму НДС и сдать декларацию по НДС, куда войдет эта операция.
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