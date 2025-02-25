ФНС ответила, может ли ИП без НДС предоставить поставщику документы с НДС

Покупатель просит у предпринимателя выставить документы с НДС. ИП это может сделать, но тогда нужно уплатить налог и сдать по нему декларацию.

В чате ФНС в мессенджере Telegram возник вопрос, может ли ИП на УСН «Доходы», который не платит НДС, выставить покупателю документы с НДС. Предприниматель получил такой запрос от своего контрагента.

Представитель Налоговой службы объяснил, что такие документы можно предоставить, однако в этом случае придется уплатить сумму НДС и сдать декларацию по НДС, куда войдет эта операция.