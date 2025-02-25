Минэкономразвития может обязать маркировать товары от иностранцев на маркетплейсах

В законопроекте «О платформенной экономике» Минэкономразвития предложило помечать карточки товаров на маркетплейсах, если их продают иностранцы. Площадки будут регистрировать таких продавцов в системе «Честный ЗНАК», если те продают товар с обязательной маркировкой.
Операторы цифровых платформ начнут размещать в карточке товара информацию о том, что его предлагает иностранный партнер. Маркетплейсы будут сообщать, зарегистрирован ли такой продавец в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом пишет Forbes.
По мнению властей, такой подход поможет защитить покупателей от несертифицированной и опасной продукции. В Wildberries поддержали эту инициативу, но там напомнили, что ответственность за товар должен в первую очередь нести сам продавец.
Представители Avito считают, что пункт с маркировкой нужно доработать. Сейчас цифровые платформы не могут достоверно определить, подлежит ли товар маркировке. Например, БАДы нужно маркировать, а пищевые добавки — нет.
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