Минэкономразвития может обязать маркировать товары от иностранцев на маркетплейсах

Чтобы защитить покупателей от опасных и несертифицированных товаров, власти хотят указывать в карточках товаров иностранных продавцов, а также вносить их в систему «Честный ЗНАК».

В законопроекте «О платформенной экономике» Минэкономразвития предложило помечать карточки товаров на маркетплейсах, если их продают иностранцы. Площадки будут регистрировать таких продавцов в системе «Честный ЗНАК», если те продают товар с обязательной маркировкой.

Операторы цифровых платформ начнут размещать в карточке товара информацию о том, что его предлагает иностранный партнер. Маркетплейсы будут сообщать, зарегистрирован ли такой продавец в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом пишет Forbes.

По мнению властей, такой подход поможет защитить покупателей от несертифицированной и опасной продукции. В Wildberries поддержали эту инициативу, но там напомнили, что ответственность за товар должен в первую очередь нести сам продавец.

Представители Avito считают, что пункт с маркировкой нужно доработать. Сейчас цифровые платформы не могут достоверно определить, подлежит ли товар маркировке. Например, БАДы нужно маркировать, а пищевые добавки — нет.