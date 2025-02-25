Дробление бизнеса: ФНС списывает миллионы штрафов за отказ от схем

ФНС напоминает о том, что с начала 2025 года началась компания по амнистированию компаний и ИП, которые в прошлом искусственно дробили бизнес, чтобы снизить выплаты в бюджет. Главное условие — прекратить использовать такие схемы в 2025-2026 годах.
Что нужно знать:
амнистия касается только тех, кто использовал дробление для перехода на льготные налоговые режимы (например, УСН) и занижения платежей;
чтобы списать долги, необходимо до конца 2026 года перейти на «чистые» схемы работы;
ФНС уже выпустила официальные рекомендации с алгоритмом действий для бизнеса.
Налоговики активно проверяют компании на признаки дробления. Если риск выявлен, предпринимателя пригласят на беседу, где объяснят, как легализовать бизнес и избежать санкций. Решение о применении схемы принимается индивидуально — учитывают особенности каждой компании.
Рекомендации ФНС опубликованы в письме от 18.10.2024 №СД-4-2/11836@.
Мы выпускали подробные комментарии о налоговой амнистии.
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