Дробление бизнеса: ФНС списывает миллионы штрафов за отказ от схем

Ведомство дает предпринимателям уникальный шанс избавиться от многомиллионных штрафов за использование налоговых схем. Те, кто добровольно откажется от дробления бизнеса до конца 2026 года, смогут списать долги за 2022-2024 годы.

ФНС напоминает о том, что с начала 2025 года началась компания по амнистированию компаний и ИП, которые в прошлом искусственно дробили бизнес, чтобы снизить выплаты в бюджет. Главное условие — прекратить использовать такие схемы в 2025-2026 годах.

Что нужно знать:

амнистия касается только тех, кто использовал дробление для перехода на льготные налоговые режимы (например, УСН) и занижения платежей;

чтобы списать долги, необходимо до конца 2026 года перейти на «чистые» схемы работы;

ФНС уже выпустила официальные рекомендации с алгоритмом действий для бизнеса.

Налоговики активно проверяют компании на признаки дробления. Если риск выявлен, предпринимателя пригласят на беседу, где объяснят, как легализовать бизнес и избежать санкций. Решение о применении схемы принимается индивидуально — учитывают особенности каждой компании.

Рекомендации ФНС опубликованы в письме от 18.10.2024 №СД-4-2/11836@.

Мы выпускали подробные комментарии о налоговой амнистии.