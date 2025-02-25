3-НДФЛ нужно заполнять с учетом новой ставки 15%

Продолжается Декларационная кампания-2025. Представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо до 30 апреля 2025.

ФНС обратила внимание, что заполнение декларации 3-НДФЛ происходит с учетом применения налоговой ставки 15% при превышении совокупного дохода 5 млн рублей.

Ведомство также подсказало, что удобнее всего заполнить и отправить декларацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»: онлайн и без личного посещения налогового органа.

С 2025 года для декларирования доходов, полученных в 2024 году, действует форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757@.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2025 года.

Подать декларацию, в частности, нужно, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговая направит плательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ плательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Недавно мы писали, что ФНС откажется от декларации по НДФЛ.