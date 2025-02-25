Утвержденный ФНС формат позволяет сформировать просто счет или счет-оферту

С 20 марта 2025 года счет на оплату можно оформить в электронном виде.

С этой даты начнет действовать приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/29@ с электронным форматом счета на оплату.

Счет на оплату — это документ с платежными реквизитами продавца, на основании которых покупатель может перечислить денежные средства за указанные в счете товары, работы, услуги.

ФНС уточнила, что формат позволяет сформировать также счет-оферту. То есть счет на оплату, включающий признаки договорного документа. Это позволяют делать ст. 435 и 438 ГК.

Также указано, что формат имеет рекомендательный характер.

Он позволит налогоплательщикам ускорить документооборот и упростить взаимодействие с налоговыми органами.