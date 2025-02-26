При продаже земельных участков ИП на УСН не платит НДС

В частности, по статье 146 НК не являются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в них).
Таким образом, если ИП на УСН реализует земельные участки, он не будет платить с этих сделок НДС, даже если его доход превысил 60 млн рублей.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2024 № 03-07-11/106718.
Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 09.12.2024 № 03-07-11/123886.
Кстати доходы от сделок с земельными участками не облагаются НДС, но для НДС-лимита доход учитываются. Об этом Минфин предупреждал в письме от 23.12.2024 № 03-07-11/130125.
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