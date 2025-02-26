Кто вправе отказаться от командировки, и это не будет нарушением: Роструд привел список

Есть категории работников, которых можно отправить в командировку при определенных условиях и кто вправе отказаться от нее. При этом отказ не будет считаться нарушением трудовой дисциплины.

Следующих сотрудников работодатель может направить в командировку при соблюдении определенного порядка:

женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;

работника (мать или отца), воспитывающего без супруга (супруги) детей до 14 лет;

работника — опекуна ребенка (детей) до 14 лет;

работника, не являющегося опекуном или родителем, воспитывающего ребенка (детей) до 14 лет без матери;

работника, имеющего ребенка (детей) — инвалида (инвалидов);

работника, ухаживающего за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;

инвалидов;

родителя, имеющего ребенка до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

родителя, имеющего ребенка до 14 лет, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, либо заключил контракт как доброволец;

работников, имеющих трех и более детей до 18 лет — в период до достижения младшим из детей 14 лет.

Чтобы отправить вышеперечисленных в командировку, требуется:

Их письменное согласие. Отсутствие медицинских противопоказаний для командировки. Письменное ознакомление с правом отказаться.

И есть, кого вообще нельзя отправить в командировку. Это:

работники младше 18 лет (кроме отдельных категорий, например, творческих работников, спортсменов);

беременные;

работники по ученическому договору (если командировка не связана с ученичеством);

любой работник, кому медзаключением запрещены командировки.

Такие разъяснения дал Роструд.