Кто вправе отказаться от командировки, и это не будет нарушением: Роструд привел список

Следующих сотрудников работодатель может направить в командировку при соблюдении определенного порядка:
женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;
работника (мать или отца), воспитывающего без супруга (супруги) детей до 14 лет;
работника — опекуна ребенка (детей) до 14 лет;
работника, не являющегося опекуном или родителем, воспитывающего ребенка (детей) до 14 лет без матери;
работника, имеющего ребенка (детей) — инвалида (инвалидов);
работника, ухаживающего за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;
инвалидов;
родителя, имеющего ребенка до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;
родителя, имеющего ребенка до 14 лет, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, либо заключил контракт как доброволец;
работников, имеющих трех и более детей до 18 лет — в период до достижения младшим из детей 14 лет.
Чтобы отправить вышеперечисленных в командировку, требуется:
Их письменное согласие.
Отсутствие медицинских противопоказаний для командировки.
Письменное ознакомление с правом отказаться.
И есть, кого вообще нельзя отправить в командировку. Это:
работники младше 18 лет (кроме отдельных категорий, например, творческих работников, спортсменов);
беременные;
работники по ученическому договору (если командировка не связана с ученичеством);
любой работник, кому медзаключением запрещены командировки.
Такие разъяснения дал Роструд.
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