Анатолий Аксаков: деньги на ИИС-3 начнут страховать уже в марте

Если брокер или управляющая компания обанкротится, инвестору вернут деньги на ИИС-3 в пределах 1,4 млн рублей.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что инвесторы, у которых открыты индивидуальные инвестиционные счета нового типа (ИИС-3), смогут получить страховое возмещение в пределах 1,4 млн рублей. Средства выплатят, если брокера или управляющую компанию признают банкротом.

«По ИИС-3 мы уже приняли законопроект и рассчитываем, что уже в марте введем систему защиты средств для инвесторов в размере 1,4 млн рублей. Будут некоторые дискуссии», — сказал Анатолий Аксаков.

В июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о страховании денег на ИИС-3. В документе сказано, что клиенты брокеров получат компенсацию в течение шести месяцев с момента решения о признании компании банкротом.

ИИС-3 можно открыть с 1 января 2024 года на срок от пяти лет. Инвесторы могут вносить на счет деньги без ограничений по сумме, но вычет можно получить максимум с 400 тыс. рублей. Также новый счет дает право на освобождение от НДФЛ дохода от инвестиций по истечении минимального срока владения ценными бумагами.