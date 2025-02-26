👖 Роструд: можно ли требовать переодевания спецодежды в нерабочее время

Работодатели не вправе заставлять сотрудников переодеваться в спецодежду за пределами оплачиваемого рабочего времени. Такую позицию озвучил Роструд в своем Телеграм-канале.
По закону рабочее время — это период, когда сотрудник исполняет свои трудовые обязанности. В него должно быть включено и время на переодевание в спецодежду, если это часть требований охраны труда. То есть переодевание — это трудовая обязанность работника, и оно должно включаться в рабочее время.
Таким образом, требование работодателя надевать и снимать спецодежду в нерабочее время незаконно.
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