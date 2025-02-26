👖 Роструд: можно ли требовать переодевания спецодежды в нерабочее время

Требования работодателей, экономящих за счет личного времени сотрудников, теперь подкреплены официальным разъяснением. Переодевание в спецодежду — не «минута на входе», а часть трудового процесса, которую обязаны оплачивать. Нарушителям грозят проверки и штрафы.

Работодатели не вправе заставлять сотрудников переодеваться в спецодежду за пределами оплачиваемого рабочего времени. Такую позицию озвучил Роструд в своем Телеграм-канале.

По закону рабочее время — это период, когда сотрудник исполняет свои трудовые обязанности. В него должно быть включено и время на переодевание в спецодежду, если это часть требований охраны труда. То есть переодевание — это трудовая обязанность работника, и оно должно включаться в рабочее время.

Таким образом, требование работодателя надевать и снимать спецодежду в нерабочее время незаконно.