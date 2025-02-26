МВД: у россиян крадут деньги под прикрытием пассивного заработка

Киберполиция рассказала, на что обратить внимание, чтобы не попасть под влияние фейковых брокеров.

В МВД предупредили о мошенниках, которые представляются брокерами и обещают пассивный доход, но на деле похищают деньги и личные данные.

Россиян обманывают дважды: в момент «инвестиций» и в процессе вывода средств. Об этом сказано в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

Инвесторам стоит обратить внимание на прозрачность компании. Если в контактах нет юрлица, зарегистрированного в РФ или официального представительства, то будет сложно взаимодействовать с платформой. Затем стоит проверить компанию на сайте Центробанка, который регулярно публикует организации с признаками нелегальной деятельности. Также нужно посмотреть, есть ли у брокера лицензия и кто ее выдал.

Чтобы не потерять личные данные и деньги, киберполиция рекомендует обратить внимание на сомнительные способы идентификации пользователя. Стоит отклонять любые предложения сделать копию банковской карты.