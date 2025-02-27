ИП на УСН не платит НДС за передачу недвижимости в свой личный фонд

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-07-14/562.
Личный фонд – это НКО. А передача основных средств некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью, не признается реализацией товаров и, соответственно, не облагается НДС.
Таким образом, если ИП на УСН передает в личный фонд свое бизнес-имущество, НДС не будет при условии, что последующее использование этого имущества не связано с предпринимательской деятельностью, в том числе не направлено на систематическое получение прибыли от пользования этим имуществом.
Если же эта недвижимость ранее в бизнесе не использовалась, то ИП передает ее просто как физлицо. А физлица в принципе не являются плательщиками НДС.
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