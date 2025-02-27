Как кредитору учесть сумму прощенной задолженности: комментарии Минфина

Убытки от прощения долгов нельзя включать в расходы при расчете налога на прибыль. Основание — отсутствие таких случаев в закрытом перечне Налогового кодекса.

Минфин в письме от 13.02.2025 № 03-03-06/1/13152 дал разъяснения по вопросу учета убытков от прощения долга в составе расходов при расчете налога на прибыль. Ведомство подчеркнуло, что такие операции не соответствуют критериям, установленным НК.

Минфин напомнил, что согласно п. 2 ст. 265 НК, к внереализационным расходам относятся только безнадежные долги, не покрытые резервом.

Однако ст. 266 НК содержит закрытый перечень оснований для признания долга безнадежным, и прощение задолженности в этот список не входит.

Таким образом, убытки от списания долга в результате его прощения не могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль.