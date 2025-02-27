Как заполнять строку 5 в счете-фактуре

Если реализация услуг произошла на следующий день после поступления предоплаты от покупателя, и покупатель не выписывает счет-фактуру на аванс, строку 5 все равно необходимо заполнить.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Перечень информации, которая должна быть отражена в счете-фактуре закреплен в ст. 169 НК.

В пп. 4 п. 5 ст. 169 НК сказано, что в счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг) должен быть указан номер платежно-расчетного документа в случае получения оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) и реквизиты, позволяющие идентифицировать документ об отгрузке.

Использование покупателем права не выставлять в определенных случаях счет-фактуру не меняет квалификацию поступивших денежных средств. Значит в соответствующей графе необходимо указать дату и номер платежного поручения.

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