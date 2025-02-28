Ресторан на УСН может не платить НДС, если у сотрудников хорошая зарплата

Если доход организации на УСН превышает 60 млн рублей, она платит НДС. Но у общепита есть льгота по НДС, которая при УСН тоже работает.

НДС на услуги общепита не будет при таких условиях:

доход не более 2 млрд рублей:

доля дохода от общепита ­не менее 70 %;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год не ниже средней по отрасли в регионе.

Подробно условия для льготы по НДС в общепите в 2025 году мы разбирали тут.

Если компания из сферы общепита на УСН соблюдает эти условия, то ее услуги не будут облагаться НДС, даже если доходы превышают 60 млн рублей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 31.10.2024 № 03-07-11/106721.