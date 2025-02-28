Организации с обособками при делении налога на прибыль не учитывают капвложения в арендованную недвижимость

Долю высчитывают так: считают удельный вес среднесписочной численности работников (или расходов на оплату труда) и удельный веса остаточной стоимости амортизируемого имущества по этой обособки и потом определяют среднюю арифметическую величину этих двух показателей.
При этом имеется в виду остаточная стоимость ОС.
То есть при расчете доли остаточной стоимости учитывают только основные средства, поясняет Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-03-06/1/131079.
Остаточная стоимость иного амортизируемого имущества (в частности, капвложений в форме неотделимых улучшений в арендованное имущество) при определении этого показателя не учитывается.
Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 25.12.2024 № 03-03-06/2/131080.
Напомним, долю налоговой базы указывают в приложении 5 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Это приложение включают в декларацию, даже если дохода по обособке нет.
Подробнее о том, как рассчитывать налог на прибыль организаций и правильно заполнять новую декларацию, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». Мы обновили программу и добавили новые уроки по НДФЛ, страховым взносам, налогу на имущество и т. д. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 6 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока 1 марта.
Начать дискуссию