Налог на прибыль

Организации с обособками при делении налога на прибыль не учитывают капвложения в арендованную недвижимость

Если у организации есть обособленные подразделения, то при расчете налога на прибыль она высчитывает долю прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения. В расчете, в том числе, участвует остаточная стоимость ОС, но не всех.

Долю высчитывают так: считают удельный вес среднесписочной численности работников (или расходов на оплату труда) и удельный веса остаточной стоимости амортизируемого имущества по этой обособки и потом определяют среднюю арифметическую величину этих двух показателей.

При этом имеется в виду остаточная стоимость ОС.

То есть при расчете доли остаточной стоимости учитывают только основные средства, поясняет Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-03-06/1/131079.

Остаточная стоимость иного амортизируемого имущества (в частности, капвложений в форме неотделимых улучшений в арендованное имущество) при определении этого показателя не учитывается.

Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 25.12.2024 № 03-03-06/2/131080.

Напомним, долю налоговой базы указывают в приложении 5 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Это приложение включают в декларацию, даже если дохода по обособке нет.

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Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

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Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками
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