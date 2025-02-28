ФАС не будет закрывать пункты выдачи заказов маркетплейсов

Ведомству поручили определить критерии крупных маркетплейсов, а также придумать меры антимонопольного регулирования этой сферы. Закрывать бизнес никто не собирается.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не рассматривают вопрос сокращения числа пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon и Wildberries.

25 февраля 2025 года ведомству поручили определить критерии крупных платформ, а также разработать антимонопольные меры. После чего некоторые СМИ начали писать, что ПВЗ станут закрываться. В ФАС объяснили, что информация о принудительном ограничении числа ПВЗ не соответствует действительности. Об этом пишут «Ведомости».

«Служба представит в правительство РФ проработанные предложения по установлению специальных требований к посредническим цифровым платформам, направленные на достижение максимальной прозрачности отношений между маркетплейсами и продавцами, а также критерии «крупных платформ», на которые такие требования будут распространяться», — сказали в ведомстве.

Недавно мы писали, что для маркетплейсов установят антимонопольные ограничения по числу ПВЗ, по размеру инвестиций в скидки и акции, а также снимут приоритетность с продвижения собственных товаров площадок.

По данным ФАС, в январе 2024 года Wildberries и Ozon занимали доминирующее положение среди маркетплейсов, их суммарная доля составила порядка 80%.