При выплате физлицу доходов по решению суда надо сообщить в ФНС о невозможности удержать НДФЛ

Но если выплата не входит в перечень необлагаемых, НДФЛ с нее надо исчислить, но не удерживать.
До 25 февраля следующего года надо сообщить физлицу-получателю дохода и ИФНС о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного НДФЛ.
Потом ФНС пришлет человеку налоговое уведомление, по которому надо уплатить НДФЛ до 1 декабря.
Об этом сообщает Минфин в письме от 25.10.2024 № 03-04-06/103694.
Такая ситуация, в частности, может быть при выплате среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсаций за нарушение срока выплаты зарплаты и неиспользованный отпуск уволенному сотруднику по решению суда.
Такую ситуацию разобрал Минфин в письме от 14.11.2024 № 03-04-05/113027.
Вывод там сделан такой же: если в решение суда нет НДФЛ, удерживать его нельзя, но надо сообщить в ФНС о невозможности удержать, и налоговики все сделают сами.
Подробнее о том, как рассчитывать и уплачивать НДФЛ в 2025 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В программе уже есть новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 10 900 рублей вместо
36 000 рублей. Старт потока 1 марта.
Начать дискуссию