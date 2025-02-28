При выплате физлицу доходов по решению суда надо сообщить в ФНС о невозможности удержать НДФЛ

Когда суд выносит решение о выплате в пользу физлица, он, как правило, не выделяет в этой сумме НДФЛ. И организация (налоговый агент), исполняя это решение суда, не может просто заплатить человеку меньше на сумму НДФЛ. Платить надо всю сумму.

Но если выплата не входит в перечень необлагаемых, НДФЛ с нее надо исчислить, но не удерживать.

До 25 февраля следующего года надо сообщить физлицу-получателю дохода и ИФНС о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного НДФЛ.

Потом ФНС пришлет человеку налоговое уведомление, по которому надо уплатить НДФЛ до 1 декабря.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.10.2024 № 03-04-06/103694.

Такая ситуация, в частности, может быть при выплате среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсаций за нарушение срока выплаты зарплаты и неиспользованный отпуск уволенному сотруднику по решению суда.

Такую ситуацию разобрал Минфин в письме от 14.11.2024 № 03-04-05/113027.

Вывод там сделан такой же: если в решение суда нет НДФЛ, удерживать его нельзя, но надо сообщить в ФНС о невозможности удержать, и налоговики все сделают сами.