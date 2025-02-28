Зарплату больше 100 тысяч рублей стали получать в 11 регионах

Больше 100 тысяч рублей в 2024 году стали получать жители Мурманской области и Санкт-Петербурга.

По итогам 2024 года средняя зарплата выросла во всех регионах, но в 11 из них она превысила 100 тыс. рублей.

Средний размер зарплаты по стране вырос до 88 тыс. рублей или на 19% по сравнению с 2023 годом. Самый высокий показатель на Чукотке — 185 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тыс. и в Москве — 162 тыс.

Больше 100 тыс. рублей начали получать жители Мурманской области и Санкт-Петербурга. Подобный доход имеют сотрудники из Магаданской и Сахалинской областей, ХМАО, Камчатского края и Якутии. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

До 100 тыс. рублей не дотянули зарплаты в Московской области (98,9 тыс. рублей) и в Красноярском крае (93,6 тыс.). Больше 50 тыс. рублей в месяц получают жители 64 регионов, а меньше платят в восьми регионах.

Самая маленькая зарплата в Ингушетии, где в среднем получают порядка 40 тыс. рублей.