Вычет по НДФЛ в 1 млн рублей при продаже квартиры делится между всеми собственниками: пример

Налоговую базу по НДФЛ при продаже жилья можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей. Это вычет на один объект, а не на одного собственника.

Если на квартиру долевая собственность, то вычет в 1 млн рублей делится на всех собственников пропорционально их долям.

Об этом напоминает Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-04-05/24663.

Если собственность общая совместная, то вычет в 1 млн распределяется между собственниками по договоренности.

Вместе с тем вместо вычета в 1 млн можно применить фактические расходы на покупку этого жилья.

Пример Брат с сестрой продают квартиру за 2 млн рублей. Каждому принадлежит по 1/2 квартиры. Квартира досталась им в наследство от родителей, которые в свое время получили ее бесплатно. Срок владения – менее 3 лет. Фактических расходов на покупку этой квартиры нет. Вычет в 1 млн руб. делится в пропорции: вычет для брата = 1 000 000 /2 = 500 000 руб.;

вычет для сестры = 1 000 000/2 = 500 000 руб. Каждый из них заплатит НДФЛ = (1 000 000 – 500 000) х 13% = 65 000 руб.

Также напомним, что вычет 1 млн положен на все проданные в одном периоде объекты недвижимости вместе, а не на каждый из них. Об этом предупреждал Минфин в письме от 16.07.2024 № 03-04-05/65989.