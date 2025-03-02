За неиспользованный отпуск можно получить компенсацию и без увольнения. Но есть ограничения

По заявлению сотрудника работодатель может заменить денежной компенсацией часть ежегодного отпуска, которая превышает 28 дней.

То есть только за часть свыше 28 дней при согласии работодателя. Основание: статья 126 ТК.

Замена отпуска компенсацией — право, а не обязанность работодателя. А вот при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за весь неиспользованный отпуск.

Для отдыха должно остаться не менее 28 дней за каждый год.

Пример У Ольги ненормированный рабочий день, ей положен 31 день отпуска в год: 28 дней на общих основаниях и 3 дня дополнительно. За два года она использовала 50 дней отпуска. Неиспользованный — 12 дней, но компенсацией можно заменить только 6 дней — по 3 за каждый год. А еще 6 дней должны остаться для отдыха: получить компенсацию за них можно только при увольнении.

Нельзя заменять дни отдыха денежной компенсацией:

беременным и несовершеннолетним — ни основной, ни дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск;

работникам вредных и опасных производств — допотпуск за работу в соответствующих условиях.

Эти разъяснения приводит телеграм-канал портала Госуслуг.