За неиспользованный отпуск можно получить компенсацию и без увольнения. Но есть ограничения

То есть только за часть свыше 28 дней при согласии работодателя. Основание: статья 126 ТК.
Замена отпуска компенсацией — право, а не обязанность работодателя. А вот при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за весь неиспользованный отпуск.
Для отдыха должно остаться не менее 28 дней за каждый год.
Пример
У Ольги ненормированный рабочий день, ей положен 31 день отпуска в год: 28 дней на общих основаниях и 3 дня дополнительно. За два года она использовала 50 дней отпуска. Неиспользованный — 12 дней, но компенсацией можно заменить только 6 дней — по 3 за каждый год. А еще 6 дней должны остаться для отдыха: получить компенсацию за них можно только при увольнении.
Нельзя заменять дни отдыха денежной компенсацией:
беременным и несовершеннолетним — ни основной, ни дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск;
работникам вредных и опасных производств — допотпуск за работу в соответствующих условиях.
Эти разъяснения приводит телеграм-канал портала Госуслуг.
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