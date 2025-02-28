Страховые взносы

Турисбизнесу из Анапы могут перенести срок уплаты страховых взносов

Предприниматели смогут уплатить страховые взносы в конце третьего квартала 2025 года и получить рассрочку на девять месяцев.

Минэкономразвития предложило перенести сроки уплаты страховых взносов предпринимателям из Анапы и Темрюкского района, которые работают в сфере туризма.

Вместо начала 2025 года они смогут уплатить взносы до конца третьего квартала, а также получить рассрочку платежа на девять месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели два танкера. После этого нефтепродукты вынесло на берег в Анапе. Пляжи загрязнены, а туристы стали отменять бронирования.

Ольга Ульянова
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Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками
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