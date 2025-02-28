Турисбизнесу из Анапы могут перенести срок уплаты страховых взносов

Предприниматели смогут уплатить страховые взносы в конце третьего квартала 2025 года и получить рассрочку на девять месяцев.

Минэкономразвития предложило перенести сроки уплаты страховых взносов предпринимателям из Анапы и Темрюкского района, которые работают в сфере туризма.

Вместо начала 2025 года они смогут уплатить взносы до конца третьего квартала, а также получить рассрочку платежа на девять месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство.

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива потерпели два танкера. После этого нефтепродукты вынесло на берег в Анапе. Пляжи загрязнены, а туристы стали отменять бронирования.